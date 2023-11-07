Belite董事長兼執行長林雨新表示，Tinlarebant臨床二期最終結果為Belite寫下一個重要里程碑，也為我們正在進行的其他臨床試驗提供更多的支持證據。臨床二期的最終數據持續證實Tinlarebant的安全性，亦顯示相較參與疾病自然史研究（ProgStar）之患者，接受Tinlarebant治療之受試者的DDAF增長持續較低。我們期望在進行中的臨床三期Dragon試驗中看到類似的數據，進一步支持Tinlarebant成為首個治療STGD1的口服藥物。

Tinlarebant STGD1臨床二期試驗有12位年齡介於12-18歲之受試者完成24個月的治療，最終數據持續顯示Tinlarebant之安全性與良好耐受性，未有受試者因副作用而退出。更有近42%的受試者(12位中的5位)在接受24個月治療後未出現視網膜萎縮區域(DDAF)，在病情惡化極快的青少年STGD1實屬不易。視力分析顯示，多數受試者的最佳矯正視力(BCVA)經過24個月治療後呈現穩定，平均僅損失5個字母(BCVA損失少於10個字母臨床上視為無顯著變化)。更值得一提的是，與疾病自然史研究(ProgStar)中具有相似特徵(年齡小於18歲)之參與者相較，接受Tinlarebant治療之受試者的DDAF增長比ProgStar持續較低，並達到統計上的顯著差異(p<0.001)。