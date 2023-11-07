成立於2009年的AidData，總部位於維吉尼亞州全美歷史第2悠久的威廉與瑪麗學院內，是一個專門蒐集全球捐助機構，對所需要的國家或組織等提供各項融資作業的調研單位。

根據AidData最新統計，在新冠疫情爆發的後一年2021年期間，中國大陸拿出790億美元的援助金與貸款，給全球中低收入的國家，不僅超過世界銀行（World Bank）的530億美元，更大於美國的610億美元。

另外，在一帶一路開始推行的2013年，一直到2017年之間，北京政府在這5年中，平均每年提供發展中國家約1,170億美元的融資金額，幾乎是華府的3倍之多，比外界之前想像的還要高出很多。

至2023年，習近平發起的一帶一路倡議已經有10年，期間國際情勢也發生不少變化。這些包括，付不出借貸利息與本金的主權違約事件，中國大陸與俄羅斯各方面合作愈走愈近，造成與美國為首的西方國家關係緊張，導致歐洲大陸參予一帶一路建設舉棋不定等。

還有，新冠疫後中國大陸經濟復甦情況不如預期強勁，故北京政府也重新思考對它國的放款方式，希望還能維持在開發中國家的金融影響力。AidData認為，中國大陸不會放任一帶一路計畫隨意出現停擺。

根據AidData這份數據，北京向發展中國家供應的貸款中，高達80%是給財務出現困境的國家。中國大陸在2000年至2021年期間，提供給165個國家，高達1.34兆美元的各類金融商品。其中，有不少項目直到今年才開始運作。

AidData表示，對長期打算中國大陸似乎有了改變，像是成立新的貸款與專案機構，把風險分析外包給國際金融機構，世界銀行旗下的民間公司就是一例。另外，也藉著西方各國的商業銀行進行投資，試圖分散不小的風險。

因此，AidData分析，中國大陸這樣做，可讓自己成為開發中國家內更有效率的放款人兼投資者，並利用西方成熟的金融機構來實現這一目標。不過，關於硬體建設絕大部分還是交給大陸的承包商來施工。

另外，中國在中低收入國家的非緊急貸款項目中，現在有過半都是透過銀行團貸款來處理。AidData統計，其中高達80%以上，是跟西方國家的商業銀行與跨國機構有業務關聯。

對於中國大陸調整這項策略，AidData形容，北京政府就像一個要創造回報率極大化的基金經理人。中國大陸努力去風險化，避免發生金融危機，外國政府似乎還不知情。也就是說，西方各國還是像以前那樣認為，一帶一路會讓中國大陸陷入高度財務風險中。

AidData指稱，中國大陸在發展中國家的群眾支持度，已從2019年56%降至2021年40%。另外，不少國家已不參予一帶一路項目，例如唯一加入一帶一路的G7（七大工業國）成員國義大利，將在今年底前退出。菲律賓10月也宣布，由於南海局勢緊繃，將不再依靠中國大陸為自己的3條鐵路建設提供資金。

AidData指出，比起西方國家，中國大陸的執行力確實更好。也就是說，大陸3年內可完成的事，歐美各國可能需要10幾年才能辦到，除非G7同心協力，否則難單獨跟中國大陸匹敵。