民進黨總統參選人賴清德日前在專訪表示，若他當總統「兩岸發生戰爭的機率是最低的」。國民黨今召開記者會質疑，賴清德每到選舉立場一變再變，原本堅持台灣獨立、抗中保台，又突然轉為拋棄抗中神主牌的和平保台，呼籲賴清德說清楚，到底是為了選舉詐騙台灣的民眾，還是根本就是一個毫無原則的總統候選人？

國家政策研究基金會副執行長凌濤指出，賴清德過去為了總統選舉不惜拋棄抗中神主牌，包裝自己為和平保台，如今因為選情告急，又走回抗中保台的老路，「不講中共就不會選舉」。尤其當前美中都願意保持對話，即將舉行拜習會，AIT處長孫曉雅也表示，美國尋求跟中國大陸的對話，AIT主席更直接挑明不支持台獨，希望兩岸要對話。難道賴清德沒聽到美國的呼籲？還是覺得只要提蕭美琴為副手，就可以恣意妄為？

凌濤強調，賴清德持續挑起兩岸的紛爭謀求政治利益，根本就是兩岸的「麻煩製造者」。賴清德日前受訪甚至說，若他擔任總統兩岸發生戰爭的機率是最低的，不但讓大家覺得無比違和，更等同賴清德親口證實兩岸目前處於高度戰爭風險。

凌濤表示，正是民進黨執政才讓台海戰爭風險高升，近年共機擾台次數創新高，對岸去年射飛彈經臺灣上空，讓民眾陷入險境；此外，民進黨上任七年多，與台灣斷交的國家高達9國；「經濟學人」更在2021年警告「臺灣是世界上最危險的地區」，這都是民進黨屢次炒作抗中保台牌所產生的後遺症。

國民黨高雄市立委參選人李明璇強調，賴清德是台獨基本教義派，在1997年擔任國大代表時，就曾高舉臺灣獨立萬歲的牌子；2015年賴清德擔任台南市長時，公開宣誓主張臺灣獨立；2017年賴擔任行政院長，公開稱自己是主張臺灣獨立的政治工作者，不論擔任什麼職務都不會改變；2018年還曾提出3個面向6個工作，要務實的達到台獨結果。

李明璇指出，到了2019年，賴清德在跟蔡英文總統初選殺到刀刀見骨時，卻說自己不會宣佈臺灣獨立。當時還被蔡英文質疑「前後說法很多」，讓人質疑賴清德根本就是從「務實台獨」變成「龜縮台獨」；賴清德在2019年民進黨總統初選時，還搖旗呐喊說統獨絕對不是假議題，現在要選總統時就突然改口說臺灣沒有統獨問題，民主才是最大的共識，堪稱是最牛的政治髮夾彎，支持賴清德的獨派人士被騙了這麼多年，令人同情。

李明璇指出，賴清德現在要選中華民國的總統，就開始推翻過去自己的主張，說臺灣沒有宣佈獨立的必要。建議賴既然現在是民進黨主席，大可以直接宣佈放棄民進黨的台獨黨綱，不要每次一到選舉人設都完全改變，猶如川劇變臉、一變再變。