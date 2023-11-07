大台北地區有多個重劃區，一名男子近日北上辦事，經過新北市三峽北大特區，發現人行道比馬路還寬廣、街道乾淨整齊、沒有違停汽機車，讓他直呼「我要是能在北部置產，首選一定是三峽北大」，貼文曝光後，不少網友也大讚三峽北大特區是新北的民生社區。

原PO近日於PTT八卦板指出，4日經過新北市三峽北大特區，看到寬闊、綠樹成蔭的道路和人行道，尤其是人行道，竟然比馬路還寬，街上沒有雜亂的招牌，除卸貨的貨車外，幾乎沒有違停的汽機車。

原PO認為，綠地和人行道是規劃重劃區的首要條件，以三峽北大特區這種以人為本的規劃，全台找不到幾個，「我要是能在北部置產，首選一定是這裡。」

網友也大讚三峽北大是最棒的重劃區，「超棒的重劃區」、「北大那邊真的滿舒適的」、「最美重劃區當之無愧，新北民生社區」、「環境真的是數一數二的好，兼顧居住和生活機能」、「三峽是新北重劃區裡，唯一讓我覺得有素質和水準的。」

但也有人說交通建設仍不完善，上班族只能走交流道，「可惜交流道常常塞車」、「對外交通真的超級爛，基本上上班都得用高速公路」、「交通是硬傷。」