台北大巨蛋取得使用執照，11月18日將開放1.3萬人進入觀賽。民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚和鍾佩玲質疑，環境影響說明書寫明，應開設80公尺通道作為防災避難和人流疏散，但目前則僅18公尺，大巨蛋不安全不應啟用。環保局回應，遠雄僅負責連接通道，並無違法。捷運局則表示，寬度透過北市府會議後專簽同意改為20公尺。

簡舒培指出，大巨蛋南側忠孝東路通廊位於地下2層，於捷運板南線開設時預留80公尺，作為大巨蛋防災避難與人流疏散使用，可通往國父紀念館。不論是2003年台北市政府自行興建時的規劃，或2006年與遠雄簽定BOT契約後的環評報告，都提及應開設80公尺通道。

她說，2012年前市長郝龍斌以專簽方式決議忠孝東路地下通廊縮減成20公尺，遭環保團體抗議，前市長柯文哲2015年也曾批，「絕對會死人」，沒想到柯卻在2018年立場大轉彎，決議地下通廊原則設定為20公尺寬，超過20公尺部分不再規畫作其他用途，但柯對此卻完全沒有說明。

陳賢蔚說明，2003年北市府提出的環境影響說明書中，有2章節提到80公尺通道，2006年交由遠雄BOT，重新辦理大巨蛋環評，2011年再送環說書，更有6章節寫明80公尺通道。顯見80公尺通道是大巨蛋的標配，如今大巨蛋不安全也不完整，不應該啟用，遺憾市長蔣萬安也對此放水，予以嚴厲譴責。

鍾佩玲質疑，依北市府與遠雄簽定的BOT契約，開設忠孝東路80公尺地下通廊為市府承諾應辦事項，但如今只開設18公尺寬，遠雄能否告北市府違約？且若未來逃生避難時，因為寬度不足發生災情甚至生命損失，該由誰負責？民眾安全不能打折。

環保局綜合企劃科長洪明宏回覆，依環說書，80公尺通道不在遠雄基地範圍內，遠雄只要負責連接通道，通道也確實已連接，開闢則為市府工作，因此並無違法。

捷運局補充，北市府曾針對通道寬度進行討論，遠雄也有參與，評估結果考量疏散人潮可以透過捷運出口疏散及大巨蛋活動場次需求，20公尺通道足以疏散需要人潮，並經會議後專簽同意，18公尺則是現場裝修後而有差距。