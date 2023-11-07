為鼓勵民眾領養代替購買，民眾只要至新竹市動物收容所認養犬貓，皆享有免費驅蟲及絕育優惠，市府7日宣布，再額外加碼補助寵物保險、動物健康檢查及基礎疫苗注射等費用，最高可補助3000元，申請期間至今年12月8日止，名額有限，歡迎民眾踴躍洽詢領養。

為鼓勵市民朋友至收容所認養動物，新竹市政府推出「認養犬、貓送健康，帶我回家好放心補助專案」優惠活動，民眾到新竹市動保所認養犬貓，除既有免費驅蟲及絕育優惠外，再額外加碼補助「寵物保險」、「動物健康檢查」及「基礎疫苗注射」等費用，最高可補助3000元。

市府產發處表示，為讓流浪毛孩有個溫暖的家，市府大幅提升改善流浪動物中途收容環境，並推出民眾認養後的健康檢查與疫苗優惠方案，盼有更多毛孩可以重新擁抱家庭溫暖並健康長大。同時，竹市也積極推行「動物友善標章計畫」制度，廣邀有意願提供動物友善服務的商家業者一同加入，公私協力攜手將竹市打造為友善動物城市。

市府目前推動各項動物保護政策，包含完成中央1959動物保護專線24小時通報窗口設置與即時處理機制，讓動物救援通報處理更即時有效，並提出加強源頭管理，推廣寵物登記，嚴格執法查緝非法動物繁殖場。

市府也推動新建一區一寵物公園，逐步落實各項動物保護政策，盼透過民間與政府的力量，讓竹市成為市民和動物和諧生活的共融城市。動保所長楊家民表示，為保障動物及民眾健康，動保所近期也以電話簡訊通知飼主記得每年定期為家中犬貓施打狂犬病疫苗。

楊家民表示，雖然目前國內動物狂犬病風險目前侷限於中、南部及東部山區之野生動物為主，但狂犬病是極具傳染性且危害嚴重的疾病，對於動物及人類都具有極大的威脅，而狂犬病疫苗是預防的最佳手段，定期接種疫苗不但可提升犬貓免疫力、降低感染風險，同時也能減少病毒在動物與人類間傳播的機會。