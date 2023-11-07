白衣服簡單又好搭配，不過特別容易泛黃，一名女網友在衣櫃發現一件全新的白衣服出現許多黃斑，趕緊上網求助，內行網友表示可以用過碳酸鈉加溫水浸泡，10年的陳年黃漬也能去除，原PO照做後輕鬆救回一件衣服。

一名女網友在「我愛全聯-好物老實說」社團發文表示，前陣子在衣櫃發現一件全新的白色衣服出現很多黃斑，不知道該用哪種清潔產品清洗。貼文曝光後，內行網友紛紛留言「過碳酸鈉＋熱水，無敵有效」、「過碳酸鈉＋熱水，我枕頭布10幾年的大片黃漬，泡一泡居然也清除了」、「過碳酸鈉＋熱水浸泡一晚，妳會跟以前因為泛黃被丟掉的衣服說對不起。」

原PO事後更新貼文表示，參考網友們的建議，用碳酸鈉加溫水浸泡衣服，黃斑果然全部去除了。有網友提醒，一定要泡40度以上的溫熱水，效果非常好，除了對清潔白色衣服有效以外，也可以清洗其他顏色衣服的髒汙。

過碳酸鈉是一種無色無味的天然清潔劑，搭配溫熱水能輕鬆去汙，由於過碳酸鈉偏鹼性，使用時最好戴手套，避免直接接觸。