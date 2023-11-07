咖啡可說是現代人每日必備飲品，其能為身體健康帶來許多正面影響。對此，營養師劉怡里提醒，即使喝咖啡好處多，但仍要注意適量攝取，尤其是胃食道逆流、高血壓、胃炎、骨鬆、心悸、甲狀腺機能亢進及嚴重失眠的族群，應盡量少喝咖啡。另外，飲用咖啡最適當時段為上午10點左右；另一個則是午餐後，約在下午1～3點間，能達到良好的提神效果。

劉怡里在粉專「劉怡里 營養師」發文分享，喝咖啡能對健康帶來許多益處，像是能提高抗氧化力，其富含多酚類的綠原酸，可調節生理機能，護肝降低發炎反應；也具有提神作用，但最好將咖啡因控制在300毫克以下，可達到保健、提振精神的功能，又不會有咖啡因過量的副作用。

劉怡里接著提到，咖啡有利尿效果，早晨喝1杯無糖黑咖啡，有助水份代謝、消除前晚水腫；另外，運動前喝黑咖啡，能提升運動能力表現，也有助於脂肪燃燒，從而控制體脂肪。

然而，即便咖啡具有如此多好處，劉怡里提醒，喝咖啡務必要適量，尤其是胃食道逆流、高血壓、胃炎、骨鬆、心悸、甲狀腺機能亢進及嚴重失眠的族群，更要盡量減少咖啡因的攝取。

至於咖啡何時喝最適當？澄清綜合醫院中港院區營養師李靜慧說明有2個時段，其一是上午10點左右。她解釋，根據研究指出，上午6～8點是體內可體松濃度最高的時候，其會促使身體分解庫存的營養，使人處於清醒、精神集中的狀態；但在8點過後，可體松濃度會逐漸下降，因此於10點左右補充適量咖啡，就能刺激可體松分泌，達到提神效果。

另一個時段則為午餐後，約在下午1～3點間。李靜慧說，當身體在進食得到營養後，會再度分泌可體松，促使身體使用這些營養，但午餐過後，大約在下午1～3點左右便開始下降，加上血糖上升，導致腦袋較昏沉，此時來杯咖啡有助保持清醒。

家醫及減重專科醫師宋晏仁先前提醒，最後1杯飲用咖啡的時間，最好與夜間主睡眠時間距離6小時以上，且1天的咖啡飲用量，不要超過3杯。

若依賴咖啡成癮，劉怡里建議，可慢慢減少份量，避免快速戒斷引起嚴重不適感，或是先改成茶類，像是紅茶，來度過過渡時期。