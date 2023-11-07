「大鬍子」哈登轉戰美國職籃NBA洛杉磯快艇後，今天對戰紐約尼克，首度披上快艇戰袍出賽，拿下17分、6助攻，而2隊前3節結束仍戰成平手。快艇在末節崩盤，最終97比111落敗。

34歲的哈登（James Harden）在與前東家費城76人鬧翻後，總算如願以償來到快艇，不僅與衛斯布魯克（Russell Westbrook）再續前緣，還與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George），組成豪華4巨頭。

哈登在今天之前，本季尚未亮相，最近1次出賽已是5月15日，快艇今天客場出戰尼克隊，哈登首度穿上快艇1號球衣亮相，這也是4巨頭第1次合體。

快艇首節以21比19領先，首節得分未開張的哈登，在次節一開始面對尼克隊包夾，後撤步跳投命中，不僅是他加盟快艇後首度得分，還一口連得7分。

尼克隊巴瑞特（R.J. Barrett）隨後率隊追平，而快艇在半場結束前靠著哈登、鮑爾（Norman Powell）一波4比0攻勢，以46比42要回領先。

2隊下半場比分互咬，哈登在第3節倒數11秒，飆進三分球率隊超前，尼克隊奎克利（Immanuel Quickley）隨即還以顏色，扳成76比76平手。

尼克隊哈特（Josh Hart）決勝節開啟一波7比0攻勢，哈登3罰全中，並與衛斯布魯克試圖追分，但未能阻止對手得分氣勢，快艇在倒數4分25秒眼見落後多達16分，選擇換下主力球員，比賽提前進入垃圾時間，快艇最終以14分差落敗，吞下2連敗。

哈登本季初次亮相，出賽31分鐘，9投6中攻下17分，另有3籃板、6助攻、1抄截，而雷納德則進帳全隊最高的18分。

贏球的尼克隊，5人得分雙位數，其中藍德爾（Julius Randle）斬獲27分、10籃板，巴瑞特則獲得全隊次高26分。（編輯：方沛清）1121107