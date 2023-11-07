大陸河南省鄭州市一處高架上，昨(6)日傳出有隻鴕鳥誤闖，並在橋上狂奔，嚇得用路人車紛紛閃避，當地交通警察獲報後，也派員前往驅趕鴕鳥下橋，並且指揮橋上車輛以免遭受到波及，然而，有名交警跟隨鴕鳥進入一處隧道後，疑似距離沒抓好，慘遭鴕鳥「尾巴掃到」，連人帶車的摔在道路上，而鴕鳥也慘摔在地，最終鴕鳥還是被動物園人員控制後帶走。

陸媒「大河報」昨(6)日在微博放上1段12秒影片，河南省鄭州市一處高架橋上驚見有隻鴕鳥在車流中狂奔，並且不斷地變換車道，讓路過的車輛紛紛閃避；從畫面中可見，1名交通警察在鴕鳥前方單手騎著重機，另一手則在指揮一旁的車輛經過。

然而，當交警騎進隧道內，疑似沒抓好和鴕鳥的距離，不慎被鴕鳥搖晃的尾巴「掃到」，交警連人帶車的摔在地上，而鴕鳥也備受波及撲倒在隧道內，畫面最後，由2名交通警察騎車在鴕鳥後面緊跟著，好讓鴕鳥能順利離開高架橋，下到平面道路進行抓捕動作；據報導指出，該隻鴕鳥最終被動物園人員控制住並帶走。

畫面曝光後，網友紛紛留言表示「可以說雙方都很緊張」、「牠跑得好開心」、「這怎麼會跑出來」、「跑得還挺瀟灑」、「還好跑出來的是鴕鳥」、「襲警了」、「到底誰是肇事的一方」、「人還還知道車道保持」、「這不就像極了不想上班的我嗎？最後被迫抓去上班」。