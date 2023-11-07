外交部長吳釗燮6日啟程出訪波羅的海三國，由於愛沙尼亞媒體之前傳出我國將在當地設代表處，外界關注是否已有進展？外交部今天表示，針對設處問題，目前雙方尚未達成共識。外交部對於各項可能合作議題都保持開放的態度。

吳釗燮11月6日至12日應邀訪問拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛三國，除將出席立陶宛「民主之未來：對抗極權主義」高階論壇外，另將赴「拉脫維亞國際事務研究所」（LIIA）及愛沙尼亞「國際防禦安全中心」（ICDS）兩智庫發表公開演講，另將會晤政、學界重要人士。

愛沙尼亞公共廣播公司英語服務ERR News日前報導，愛沙尼亞政府已同意，允許我國以「台北」名稱，在愛沙尼亞首都塔林開設經濟或文化代表處。吳釗燮此行也將前往愛沙尼亞，外界關注我在當地設處的進展。

對此，外交部發言人劉永健今天在例行記者會中表示，當前我國在波羅的海的立陶宛及拉脫維亞都設有代表處，立陶宛也在台北設有代表處，運作情形均極為良好。日前媒體報導，我國計畫在愛沙尼亞開設代表處一事，目前仍在討論階段，目前雙方並未達成共識。

他說，台灣與波羅的海三國都經歷威權統治跟追求民主的歷程，如今也面對威權主義及資安網路攻擊的威脅，對於彼此的處境特別感同身受。

劉永健強調，近年，台灣與波羅的海三國的關係蓬勃發展，外交部對於各項可能合作議題均保持開放的態度，並樂意與相關各方進一步討論與拓展任何可能深化交流的機會。