大陸商務部官網7日消息，結合近年來大陸大宗產品進出口情況和管理需要，對2021年制定的《大宗農產品進口報告統計調查制度》進行了修訂，並更名為《大宗產品進出口報告統計調查制度》，主要新增內容包括將實施出口授權管理的稀土納入《實行出口報告的能源資源產品目錄》等。
因此針對進口、出口上述產品的對外貿易經營者，應履行有關進出口資訊報告義務。行業人士則表示，此舉在一定程度上是強化對稀土產品出口的管理。
大陸商務部官網7日消息，結合近年來大陸大宗產品進出口情況和管理需要，對2021年制定的《大宗農產品進口報告統計調查制度》進行了修訂，並更名為《大宗產品進出口報告統計調查制度》，主要新增內容包括將實施出口授權管理的稀土納入《實行出口報告的能源資源產品目錄》等。
因此針對進口、出口上述產品的對外貿易經營者，應履行有關進出口資訊報告義務。行業人士則表示，此舉在一定程度上是強化對稀土產品出口的管理。
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