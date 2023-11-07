行政院宣布公立大學教師明年起調增學術研究費新台幣6000多元到9000多元，教育部也釋出補助，並期勉私校跟進。中國科技大學校長陳振遠今(7)日表示，經董事會評估後，決議比照政府調薪額度，全校明年也將會為全校教職員加薪。

為改善我國高教人才低薪及人力斷層問題，行政院預計自明年起5年投入332.9億元改善相關問題。在公立大學方面，助理教授將增加6320元、副教授增加7220元、教授增加9350元，總經費約2.7億元。另也投入8.6億元鼓勵私校比照辦理，像是私校如配合提高學術研究費15％，7成將由教育部買單。

陳振遠提到，在政府宣布相關作法後，教育部近期也向各校舉辦說明會，清楚說明學校負擔與官方補助額度，在全面掌握後，董事會便決議跟進教育部的提議，替全部教職員加薪。

陳振遠說，即便少子化情況嚴重，但目前學校資金還十分充沛，在招生上也很努力。這次為校內老師調薪，主要是希望能留下好的老師，投資人才有助於學校長久經營。

陳振遠並指出，除了關照教職員的薪資福利，董事長上官永欽也非常關心同仁健康，學校因此與萬芳醫院合作，規畫專屬健康檢查計畫，並全額補助全體員工健檢費用，其中40歲以上同仁與主管另加碼補助經費，可自選高階檢查項目。而學校為落實健康關懷，也持續敦促同仁定期健康檢查，若連續2年參加者，學校還會啟動關懷機制。

至於其他私校方面，龍華科大去年跟進調薪5%，不過對於今年是否再調整教職員工薪資，校方透露董事會原則支持，但還要等教育部正式來文，才能按程序辦理。文化大學與淡江大學兩所老牌私校則指出，以往調薪都與公立學校相同，這次還得經董事會通過後才能對外公布作法。