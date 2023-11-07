高雄市長陳其邁表示，台農、信興拒絕說明及提供蛋的來源、去向，因此高市是6都開罰最重，並移送檢調徹查。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員陳美雅認為，陳其邁只會推給檢調，但查不到就是施政無能，還與陳其邁一番脣槍舌戰。（柯宗緯攝）

高市府今（7）日赴議會進行「高雄市進口雞蛋稽查」專案報告，藍營狂轟，高市府無能，只會罰錢罰心酸，罰了台農、信興1130萬元，但迄今仍追查不到425萬顆進口蛋流向。對此，高雄市長陳其邁表示，台農、信興拒絕說明及提供蛋的來源、去向，因此高市是6都開罰最重，並移送檢調徹查。

國民黨高市議員陳美雅認為，陳其邁只會推給檢調，但查不到就是施政無能，還與陳其邁一番脣槍舌戰。國民黨高市議員李眉蓁則痛批，425萬顆進口蛋流向不明，高市府罰了1130萬，難道是罰心酸的嗎？「會開單的話，警察很會開單」。

對此，陳其邁表示，依據食安法規定，業者拒絕提供或說明蛋的來源去向，因此高市祭出處罰、六都最重，而且是連續罰，同時協請檢調機關深入追查，包括搜索、強制處分等，希望檢調盡速查出犯罪的樣態或涉嫌情事如何，而且不是只有高雄這麼做，台中也開罰50萬，同時也移請地檢署偵辦。

至於425萬顆進口蛋到底去哪？陳其邁推測說，有兩種可能，「一個是流向傳統市場，有很多的散裝蛋，我們懷疑會有混蛋問題，一個是加工蛋」。因此，涉及刑事部分已請檢調調查，希望釐清蛋的流向。

國民黨高市議員白喬茵則關心高市營養午餐都是使用國產蛋嗎？陳其邁也表示，高市府查察的結果，學校都是使用國產蛋，依據《食安法》國產蛋都必須做清楚標示。

另外，白喬茵表示，台灣缺蛋不是今年才發生，3、4年來都有雞蛋短缺問題，希望除了從國外緊急調度外，國內也可以提升本土蛋農環境，提升產蛋率。

白喬茵說，高市是全台第5大規模蛋農產地，但很多蛋雞都擠在狹宰的格子籠，希望改採平飼方式，讓母雞更快樂，因此她提倡由高市府帶頭做起，市長陳其邁、議長康裕成也簽署「讓母雞自由，廢除格子籠」宣言。

此外，國民黨高市議員邱于軒質疑，高市府為何不去查超思。陳其邁則解釋，超思只是代理商，蛋進口的單位是中央畜產會，屬於中央業管，並非高市府權責。