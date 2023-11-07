網路上流傳1名男性在台北捷運車廂抽電子菸影片，引起網友討論。台北捷運公司表示，經多方查證後已找到該名旅客，澄清當日持有的物品為樂器卡祖笛。

北捷指出，10月29日台北車站站務人員接獲民眾反映，有名男性旅客在列車上吸電子菸，行控中心立即請中山站及雙連站長上車巡視，但未發現該名旅客。經調閱列車監視器畫面，未發現車廂有吸食煙霧。6日晚間已找到該名旅客，澄清當日持有的物品為樂器卡祖笛。

北捷重申，依《菸害防制法》規定，大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，違者處2000元以上、1萬元以下罰鍰。禁止吸菸場所包括捷運系統、貓空纜車、兒童新樂園、地下街、小巨蛋、室內場所及其他經主管機關公告之禁菸場所如捷運線形公園等，已於各出入口明顯處及車廂張貼禁菸指標，並派員加強巡視留意，如有違反移請衛生局查處。

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