哈瑪斯與以色列持續戰鬥下，哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部今天公布，以軍對加薩持續轟炸的累計死亡人數已破1萬。外媒今天解釋了加薩衛生部是如何統計出這項數據。

綜合法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，根據以方說法，這場突襲造成1400多人喪生，且多為平民。

哈瑪斯突襲引發以色列對其控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動猛烈回擊。加薩衛生部在以哈戰爭第31天公布，當地喪生人數達1萬22人。

● 死亡紀錄流程 法新社曾目擊

為證明這項數據的可信度，加薩衛生部10月26日刊出一份近7000人的名單，指這些人都是截至當時在戰爭中喪生的死者名冊。

加薩衛生部表示，當有人因以色列空襲或攻擊死亡，醫院會將相關資料輸入電腦，包括死者全名、年紀、身分證號碼以及性別。

這些資料每天都會從個別醫院轉進中央電腦系統，由加薩衛生部進行彙整。一經處理，資料就會提供給巴勒斯坦中央統計局（PCBS）。

巴勒斯坦中央統計局告訴BBC，這些數據僅含在院內過世的死者，不含在建築物內死亡或身分無法辨認的民眾。

巴勒斯坦中央統計局局長亞瓦克-夏雪爾（Ola Awak-Shakshir）告訴BBC說，院方通常會記錄死因，但目前沒有這麼處理，是因為死者人數過於龐大。

10月底時，法新社曾有機會在加薩南部甘尤尼斯（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser Hospital）太平間見證這項流程。當時，一名病理學家檢查每具遺體、照相，並記下死者姓名和他們喪生的爆炸地點。

● 以色列美國審慎 世衛認為數據可信

以色列國防軍（IDF）先前表示，「一個恐怖組織所提供的任何資訊，都應審慎視之」。

堅定支持以色列的美國總統拜登，先前也曾質疑加薩衛生部公布數據的正當性。

而今天，美國國務院表示他們內部有在使用這份數據，因為沒有其他組織在統計加薩死亡人數，但仍對數字抱持質疑態度。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）說，拜登政府內「沒有人質疑有人員死傷的情形」，但他說，哈瑪斯「過去有誇大、錯報死傷的紀錄」。

然而，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）10月27日時表示，加薩衛生部在過去衝突提供的死亡數據，從未被質疑過。

世界衛生組織（WHO）發言人布瑞南（Richard Brennan）上週則表示，他認為加薩衛生部的數據可信。他補充說，加薩「衛生部過去幾年來建立的資訊管理系統經得起分析。這些年的數據都相當可靠」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1121107