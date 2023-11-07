2024立委選舉倒數，立法院今開朝野協商，決定選舉前是否「停開院會及委員會」，民進黨立院黨團總召柯建銘提議，從12月20日開始休會，並安排12月15、18和19日為一次會，因為總預算相當繁雜，還有很多協商過程，也可以再一次會完成；不過，國民黨立院總召曾銘宗認為，應該要保留NCC和數位部預算，最終，立法院長游錫堃裁示，各黨團對於停會意見不一，請各黨團繼續進行溝通。

柯建銘指出，立法院每屆最後一個會期都會提前休會，上一屆是12月18日，這次因為1月13日要選舉，好好拚連任未來還有4年比較實際，不管何時總預算必須處理完畢，這次提議是12月19日最後一天，20號大家回去拚選舉，總預算無論如何要完成，所以12月15、18和19日規畫為一次會，提早完成提早休會，之所以保留3天一次會，因為總預算相當繁雜，還有很多協商過程，比較重大法案也可以完成。

國民黨團總召曾銘宗則提議，國民黨團原則會接受提前休會決議，原則同意5院和30幾個部會通過預算，國民黨團都支持，但是只有監察院、NCC和數位部的預算必須保留，他批評，三立持有中嘉也不處理，數位發展部一點功能都沒有，總要有一部份留校察看，這三個機關太誇張。

民眾黨總召邱臣遠則反對停會，他表示，希望會期可以審到12月31日，各黨會說這是慣例，台灣民眾黨2020年進入國會是希望可以改變台灣政治文化，第十屆國會要留給國人什麼印象，好的政治文化是可以建立，同意柯總召在法定會期完成總預算，但是這屆重大法案，有很多時間可以審查，選舉很重要，個人也在區域立委選舉，但是莫忘初衷，不希望國會問政有所打折。

立委陳椒華也表示，立法院開議到現在實質開會時間才1個多月，沒辦法理解為什麼民進黨團就急於討論休會，第九屆也11月底、12月初才協商討論是否提前休會，竟然11月初就討論要不要提早放假，向民眾交代得過去嗎？

陳椒華基於3點理由反對立法院提前停會，會期最重要是總預算，但是總預算案審查進度落後，立委職責之一就是為人民把關，辛苦納稅錢，總預算還沒審完出委員會，民進黨就提議休息。

柯建銘則大酸，新的政治文化不是開會到哪一天，柯P整天亂講一通，難道就是新政治文化嗎？邱臣遠反嗆，提早休會集體怠惰就是好的政治文化嗎？要講好好講。

柯建銘指出，不是多開會十幾天就是新的文化，立法院大家很清楚，委員會的情形，陳椒華說交通委員會不排，是召委陳雪生的問題，我們部分都排完了。

柯建銘表示，很多委員因為選舉的原因都在排考察，所以很多預算都沒有審，執政黨會把該做的事情做完，不是十幾天政治就改變，而且選舉高度衝突，這麼久老是在講同樣事情可以講1年，難道只有這樣嗎？應該務實看待，每屆都是如此把總預算審完，總預算都沒有處理完畢如何看緊人民荷包？

柯建銘強調，重大法案立法院有自己的安排，執政黨絕對會非常負責，大家不要互相攻擊，懇切拜託曾總召，未來3黨都要選總統，難道總預算總統不需要嗎？不可能，國家還是要正常運作，拜託大家適度停會是必要。

柯建銘也說，如果國民黨保留3個部會的預算，總預算也無法三讀還是卡住，可以引用《預算法》52條附帶條件和期限，應該要理性面對，至於重大法案一定會處理，立法院還是要正常運作是最基本的。

柯建銘指出，這是民主社會希望大家務實面對最後時刻，大家有共識，每次都要提前談，立法院程序很冗長，出委員會1個月才會朝野協商，如果不提早處理，總預算一定報銷，如果大家可以同意趕一趕，接下來就要財政委員會審查報告起算時間，已經壓到最後了，怎麼可能像陳椒華所說，現在談休會很正常，不要這樣說話，好像你最高尚，很多程序問題。

民進黨立委莊瑞雄也說，剩沒多久大家不要騙，從他第八屆到現在個人經驗，總統要選舉立委要選舉，市長選舉和議會選舉也一樣，都會有一段期間，如果是12月20日只剩下3周時間，民眾不會罵你，侯友宜市長選總統也是請假也合理，立法院要選舉是差一個沒請假大家決議而已，不需要拿這個互相攻擊。

曾銘宗表示，可以同意不保留監察院預算，但堅持保留數位部和NCC預算，最終，各黨團無法達到共識，游錫堃裁示，今天各黨團對於停會意見不一，請各黨團繼續進行溝通。