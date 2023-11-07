新北市刑大查獲Joeman、蕾菈涉嫌持有大麻。（圖 / 王揚傑攝）

新北市刑大日前接獲線報，指稱知名網紅疑似涉毒，經深入調查後，昨（6）日待時機成熟，兵分九路前往多處進行攻堅，先後將10人逮捕歸案，其中包括Joeman及蕾菈夫婦等人。另，警方也初步查獲Joeman持有約3公克大麻、蕾菈、湯宇持有約1公克大麻，訊後全案依毒品罪移送地檢署偵辦，至於藥頭等毒品來源，將持續擴大追查。

昨網紅涉毒消息驚爆傳開後，Toyz昨晚開直播時直呼「我不孤單」。Toyz表示，Joeman目前所經歷的種種，他過去也曾經歷，更同時勸誡遭逮的一眾網紅：「至少要認罪，必須要認罪，不能不認罪，要不然罪罰會加倍。」

另，Joeman除了遭警從其新莊住處查獲3公克左右的大麻外，由於「呼麻」工具齊全更懷疑為老手，除了大麻煙草外，還有印有大麻標誌的研磨器、磅秤、捲菸器、捲菸紙更高達十多條；Toyz對此大歎：「你專業戶欸！」

不過，Toyz對於Joeman等人被逮捕後僅驗尿但未驗髮一事相當不滿，稱他當時兩者皆有檢查，僅頭髮部分未被驗出反應，不能理解為何Joeman直接省略驗尿的步驟，更懷疑此舉是不是因為對方比較紅。

新北市刑大對此回應，昨日逮捕歸案的10人均有被查獲持有大麻，此部分已明確構成毒品罪嫌，且警方依規定採集尿液送驗，並未檢驗毛髮，除非檢察官認定有需要，警方才將再行採集毛髮。

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