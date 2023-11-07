一名網友分享，他在一間補習班當工讀生，時薪180元，剛入職每天只要上班3小時，但現在卻要頂正職的缺，不僅要幫學生看作業，甚至還要教小朋友怎麼解數學題，每天的工時也拉長到6小時以上，但時薪還是180元，因此很猶豫是不是該離職，引起網友熱烈討論。

一名網友昨在PTT上分享，他在一間補習班工作，一開始是當工讀助教，每天工作3個小時，到現在要頂正職的缺，每天工作時間6到7小時，不僅要看學生的作業，還要幫小朋友講解數學題目，但時薪還是只有180元。

原PO崩潰地說，原本打工很輕鬆，但現在忙到不行，幾乎快要沒有自己的時間了，但薪水又不怎麼樣，這樣是不是應該要快點逃。

貼文引起網友討論，「我以前教補習班有快兩倍的薪水欸，建議快逃」、「老闆願意提升薪水再留吧？不然可以先走了」、「那就給180元的教學品質」、「教書1小時連200元都沒有也太慘了」。

另有網友分享，之前在一間大型連鎖的英文補習班工作，當初應徵的是英文老師，但入職後卻變成行政人員，而且該補習班的流動率超高，幾乎每個月都有人離職、入職，上班一個月僅1天有空吃午餐，其他時間都在餵小朋友吃飯，或是幫小朋友洗碗，最後實在受不了就離職不幹了。