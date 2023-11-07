柯文哲、廖先翔住宅違建先後被舉報，當事人均負起政治責任，立刻自行拆除違建，但賴清德副總統萬里老家的違建卻「賴皮不拆」，還欠稅8萬。新黨北市立委六選區參選人王萬邦及桃園市三選區游智彬今（7）日至新北市政府前，要求侯友宜應秉持警長的魄力依法行政，盡速處理賴清德老家違建，給全民一個交代。

王萬邦指出，賴清德老家的違建賴皮不拆，並欠稅8萬，簡直就是「賴八萬」。還厚顏無恥說要等新北市政府裁定，民進黨的道德標準在哪裏？王質疑新北市政府，9月接獲舉報，迄今2個月，還不拍板拆不拆，「是在怕賴清德嗎？」

王萬邦表示，最近民進黨新北參選人組了一個「絕地武士」，要除「新北三瘤」，新北最大的瘤就是副總統的違建。所以這個號稱絕地武士的，根本就是絕地無賴，因為他們剛好是曾姓、吳姓、賴姓，湊起來就是「真無賴」，無賴不拆就是國家最大的毒瘤。

長期投身追求居住正義的政大地政系教授徐世榮在個人臉書痛斥「南鐵東移案」沿線住家遭到台南市政府毫不手軟強拆，賴清德也沒顧及那些居民。游智彬認為，賴清德對自己萬里老家「惜命命」，但當初對南鐵沿線的居民強拆沒有手軟，「只有你家才是家，別人的家就不是家嗎？」

徐世榮指出，更誇張的是，賴居然拿礦工之子的出身當擋箭牌，拉著民進黨再次上演「全黨護一人」戲碼，在演講台上哭哭啼啼裝可憐，根本就是情緒勒索，欺負善良的老百姓。大家都拆了，請問賴清德什麼時候要拆？

游智彬痛批，賴清德說再多魚目混珠的話語，也沒有辦法改變一個事實，就是賴竟然厚顏無恥說要等政府裁定，「請問新北市政府是在睡覺嗎？」民怨吵得沸沸揚揚，侯友宜還不出來表態，是在怕「長官」賴清德嗎？

游智彬說，一個為自己違建哽咽的總統候選人完全失格，帶領國人向前走的領袖應該有鋼鐵般的意志，顯然在賴清德身上看不到這樣的品質。人民需要一個在貧窮中站立起來的勇者，解決問題的智者，而不是一個哭哭啼啼的逃避責任的弱者。