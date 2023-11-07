畢業於大同大學的林立杰，多年前罹患罕見的骨肉癌而右腿截肢，此後穿戴義肢，對他的身心靈都帶來考驗。為協助校友解決生命困境，校方全額支付費用，助其以3D列印技術打造如「鋼鐵人」般的義肢外殼，擁有肌肉線條之外，還會發出七彩光束，讓穿戴義肢不再是心裡的痛。

林立杰表示，每每穿戴義肢出門時，從出門到走在路上，總是得面臨異樣眼光，「被指指點點怎麼沒腳？」為了解決這起生活上的障礙，他從上網想找個外殼把義肢包起來，結果「翻到一頁又一頁、很醜的樣品」，也曾找過一家3D列印公司，提出需求後的結果是「已讀不回」。

「想要放棄的時候，同學建議為什麼不問問學校？」林立杰被點醒，向工設系主任朱柏穎求助，朱老師聽到學生有需求，二話不說馬上答應，認為「學生有困境，一定要相挺」，請林立杰到學校一趟。

朱柏穎邀請同樣身為工設系校友陳元愷，討論後為林立杰打造他想要的義肢外殼：要有流線感、能透光、好看。陳元愷解釋，要先掃描義肢，請設計師參考漫威角色「鋼鐵人」的肌肉線條，設計外型和鏤空的線條，再用強度最高的尼龍材料列印。來來回回討論、試戴調整，讓林立杰穿酷炫的義肢外殼，跟另一半參加9月底的基隆市聯合婚禮。

戴上義肢外殼的那一刻，林立杰非常開心，「我要的全部做到了！」，負責整個工程的陳元愷則說「鬆了一口氣！」。他專長設計和3D列印，但為義肢打造專屬外殼是頭一遭，「從掃描、設計、打樣、微調再列印完成」一般設計公司或是3D列印廠商不可能一次完成，只有大同大學3D列印有這樣的本事，「很高興能幫學弟完成心願。」