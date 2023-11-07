網紅Joeman及網紅夫妻檔蕾菈和湯宇昨天因涉嫌吸食並持有大麻被移送新北地檢署偵辦，外界熱議這3人會因涉毒被抓去關嗎，律師薛曼表示，如果3人只有吸食毒品、沒有販售，很大機率不會被關，但如果法院裁定「觀察、勒戒」，就要進到勒戒所至少2個月的時間，跟入監服刑相去不遠。

薛曼在臉書指出，看到網紅Joeman及蕾菈夫妻涉毒不覺得意外，畢竟大麻在國外一定程度象徵著自由、奔放、創意，對於已經財富自由的YouTuber來說，實在是有著類似的靈魂，但今天是在台灣使用大麻，就是涉及「施用二級毒品」的大麻煩。

所以蕾拉夫妻跟Joeman會被關嗎？薛曼表示，如果這3人只是吸食大麻，沒有跟Toyz一樣有涉嫌販賣的話，他們應該不會被關，因為毒品危害防制條例規定，當行為人是初犯施用二級毒品（大麻）時，檢察官可以向法院聲請觀察、勒戒，或經被告向檢察官申請，讓檢察官依職權為「附戒癮治療的緩起訴處分」，這是法律對於初犯施用毒品罪的優惠。

薛曼指出，如果法院裁定「觀察、勒戒」，就要進到勒戒所至少2個月，且在勒戒所的期間，會失去自由，所以和入監服刑相去不遠。但如果成功爭取到檢察官給予「附戒癮治療的緩起訴處分」，被告就只要在一年內到醫院自費進行戒癮治療即可，不會被剝奪自由，但這份「戒癮治療申請狀」難度比較高，可以考慮找個律師來寫寫看。

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