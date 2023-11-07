桃園市中壢區中豐北路昨天（6日）晚間11時許，有民眾發現竟有一名女子推著輪椅逆向走在快車道上，雖然夜間車輛較少，還是深怕引發危險因而報案，中壢警方獲報到場，發現38歲洪姓女子因是外地人不熟當地交通，手機又沒電因而迷路，員警協助載送她到客運站，最後得以平安返家。

中壢警分局青埔派出所在6日晚間11時30分許接獲熱心民眾報案，說在中豐北路上看到一名女子推著輪椅逆向走在快車道，十分危險，請警方派員協助，正在線上巡邏的警員湯志翔、林姿前往協助。

員警到場後，這位推著輪椅走在快車道的女子已經由熱心的民眾協助引導至路旁安全處，經警方關心詢問，原來這名38歲的洪姓女子結束上午在板橋的行程後，便搭高鐵來青埔一帶走訪並赴青塘園遊憩，沒想到遊覽完畢後人生地不熟迷了路，想導航去搭車手機又剛好沒電，所幸碰上好心人，這才協助報警，

員警了解後立刻協助查詢高鐵時刻表，發現最後一班前往板橋的高鐵已經在11時40分發車，而員警見洪女行動不便，便主動提出載她到附近的客運站搭車返家，洪女當下也表示非常感謝，說還好有警察，不然真的不知道怎麼辦才好。