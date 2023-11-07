睽違7年，澳洲總理艾班尼斯6日會晤大陸國家主席習近平，外界關注是否會影響台澳關係？外交部今天表示，澳洲政府在穩定與大陸雙方的關係，但這並不意味將限縮與台灣的交往與合作，也呼籲澳方適時向中方傳達，反對片面以武力或威脅改變台海現狀的立場。

艾班尼斯11月4日前往中國大陸，進行為期3天的訪問，這是2016年後首度有澳洲總理訪中，凸顯幾年前因貿易和國安問題導致惡化的兩國關係已有轉變。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問是否影響台澳關係時表示，艾班尼斯行前表示，澳洲將秉持在可行處合作、必須之處反對的原則，同時根據澳洲國家利益處理對中關係。

他說，台灣與澳洲在維護台海和平穩定，反對片面改變現狀的事上，有共同的利益；在維護南海自由航行及飛越的事上，有共同的利益；在致力維護整體印太地區自由開放的事上，有共同的利益；在維護以規則為基礎的國際秩序上，也有共同的利益。

此外，劉永健表示，在以CPTPP成員資格、秉持符合高標準，並展現遵守貿易承諾的立場上，有共同利益；台灣與澳洲在維護民主、自由、人權、法治的價值上，也有共同利益。

他強調，我國與澳洲近年來關係持續穩定發展，雙邊貿易額從2020年以來已成長三倍，台灣已是歐洲第五大貿易夥伴，第四大的出口市場，澳洲也是台灣最大的能源、礦產的供應國。

劉永健表示，外交部將持續密切關注相關情勢發展，並再次強調，澳洲政府目前對於中國大陸雖是穩定雙方的關係，但這並不意味澳洲將因此限縮與台灣的交往與合作。

外交部也呼籲澳洲政府，適時向中國大陸傳達，反對片面以武力或威脅改變台海現狀的立場，台灣期盼澳洲在穩定與中國大陸關係的同時，更正視與台灣的共同利益與價值。