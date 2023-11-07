若未能「藍白合」讓綠再執政 謝國樑：侯、柯一定會後悔

距2024總統大選倒數67天，不少在野支持者仍在盼望「藍白合」推出最強組合，然而在野整合目前仍陷僵局，也導致許多選民焦慮。對此，基隆市長謝國樑7日回應，在最後關頭，希望侯柯兩位候選人能夠再努力。謝認為，若是一時的堅持，看起來守住自己的立場，但最後仍然無法政黨輪替，讓民進黨再度執政，兩位總統參選人內心深處「一定都會後悔」。

國民黨主席朱立倫日前提出以德國或日本方式決定大選配對之方案，對此藍營執政15位縣市首長於4日曾發表共同連署，堅定支持國民黨中央所提出的藍白合方案，由德日「二選一」，期盼盡快完成2024大選藍白陣營的組隊模式，也希望民眾黨主席柯文哲加入合作。但目前藍白合作似有停滯情形，除了放話外，似乎未有進展。

謝國樑7日在上午宣傳發票換月曆活動時，針對藍白合議題回應。謝表示，有關藍白合的問題，藍營縣市長都盡全力要來促成大家的合作，在這個最後關頭，他要敦請兩位「市長」（指侯友宜、柯文哲），也就是兩位總統參選人能夠再努力談一談。

謝國樑強調，若是一時的堅持，看起來好像守住自己的立場，或者是選民一時之間的情緒，當最後的結果如果因此無法政黨輪替，而讓民進黨再度執政，他認為「兩位總統參選人內心深處一定都會後悔」。

謝國樑說，「真的要拜託他們」，就剩這麼一點時間，他懇切呼籲兩位總統參選人，一定要為了台灣，一定要放開自身的立場，想辦法讓彼此之間能促成合作。