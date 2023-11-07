結婚是人生大事，每位新娘都希望能展現最完美的自己，然而國外一名女子試穿婚紗時，竟然發生怪事，當時她請一旁的助手幫自己拍照，事後她查看照片，卻發現鏡子中自己的手出現在不同的位置，嚇得向手機業者求助，總算得到解答。

《紐約郵報》報導，這位名叫泰莎．柯茲（Tessa Coates）的女子日前到店裡試穿婚紗，站在兩面鏡子前觀看成果，並請助理幫她從背面拍照，豈料照片竟呈現與實際情況完全不同的景象：在右邊的鏡子中，泰莎雙手交握放在肚子前，另一面鏡子中，卻出現泰莎兩隻手垂在身體兩側。而真實情況卻是她一隻手放在身前，另一隻手垂在一旁。

蘋果（Apple）手機店的員工羅傑（Roger）表示，用手機拍照的確會出現類似的異狀，不過如此糟糕的情況他卻是頭一次看見，發生率大概只有百萬分之一。

他進一步解釋，手機實際上不只是照相機，更是一台小型電腦，因此即便在未開啟攝影功能的情況下，仍然會以「連拍」的方式來完成一張照片。而泰莎很可能在拍攝期間移動了手的位置，因此產生類似「靈異照片」的效果。

另一名眼尖的網友則是在照片中、泰莎背上的位置找到一條沒有完全對齊的線，證明照片是拼接起來的。

謎底揭曉後，不少網友也跟著鬆了一口氣，表示這整起事件「既可怕又搞笑」、「簡直是魔鏡」、「結合神秘與刺激感，找不到比這更經典的喜訊公開方式了」。