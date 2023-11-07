米可白、蕭景鴻在劇組包下的火車車廂拍戲。（台視提供）

米可白在火車站拍戲。（台視提供）

台視最新8點檔大戲《追分成功》曝光最新片花，讓觀眾一睹為快。片花開頭便讓米可白和蕭景鴻在台中的追分、成功火車站相遇，與本劇劇名《追分成功》不謀而合。這場戲也是讓兩人走進對方生命的關鍵，光是在火車站短短幾個畫面，劇組就耗時4天完成拍攝，並大手筆包下了兩節車廂，為的是捕捉米可白和蕭景鴻在火車上的神情。

兩人都說，以往大多是在車站月台拍攝，第一次真正在火車上拍戲，感覺新奇又興奮。米可白打趣表示，火車行進時，突然有一種遠足的感覺，心情不自覺輕鬆了起來。蕭景鴻在火車上也開心地說：「超酷的，通常是在拍攝背景特效或日劇裡面才看的到。」米可白說自己很喜歡劇組團隊的工作氣氛：「大家很和樂，給我一種家人的感覺。在做完自己的內容後，還會互相幫忙、超有愛，每天都期待上工。」

蕭景鴻劇中是職場老鳥，原本有望獲得公司拔擢成新主管，沒想到半途殺出個程咬金，就是米可白飾演的「秦佳芬」。米可白劇中直接問蕭景鴻：「自從我進來公司之後，你就一直針對我，你是什麼意思？」蕭景鴻則是有意無意地回：「有嗎？我怎麼一點感覺都沒有。」空降主管和新團隊相處氣氛看似劍拔弩張，一觸即發。除了職場生存戰，該劇劇情還包含婆媳關係、民俗文化傳承等，氛圍時而輕鬆、時而緊張。