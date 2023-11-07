錢小豪奉勸不要碰觸毒品。（池宗玲攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

知名YouTuber「九妹」Joeman及網紅蕾菈、湯宇6日爆出涉嫌持有大麻，遭警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，引起社會關注。錢小豪、草爺今（7日）出席餐敘，對此事做出回應。私下與3人都有交情的草爺，坦言事發後有傳訊息關心他們，「看到新聞有意外，希望他們好好的」，他一度低調不願多談，表示大家都是好朋友，不希望讓人覺得他在蹭熱度。

外型頗有江湖味的草爺，自嘲「我是看起來很容易出事」，私下嚴正拒絕毒品，「在外面做生意難免都會有應酬局，聞到那些味道就直接離開，能閃就閃。有時候去汽車旅館，聞到味道也會要求換房」。

他說，Joeman、蕾菈、湯宇已經在面對該有的責任，「他們真的做錯事了，看到這麼多與論、惡意留言一定會崩潰，心情一定會難受」，關於他們的後續，草爺表示沒辦法幫他們做決定，「就事論事而言，做錯了就是認，他們要勇於承認，他們之後的工作要怎麼安排我不知道」。

錢小豪則題到以前在香港拍戲時，曾看到其他演員在現場角落吸大麻，「都有見過，但是不能公開名字，男、女都有，是大家都知道的藝人，也有些很厲害，抽完還可以演戲」。他奉勸，減壓有很多種方法，不要碰觸毒品，不要做出對身體不好的事，尤其抽太多會讓腦筋記性不好。

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