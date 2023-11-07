中部地區一名沈姓男子，前年（110年）認識同樣擔任義消的A男，每周都會前往A男住處用餐，因而認識A男就讀幼兒園大班的6歲女兒小花（化名），沒想到，沈男竟變身大野狼，去年1月初某日晚間，在A男住處客廳，隔著褲子撫摸小花下體跟臀部猥褻得逞，4天後再以同樣方式得逞。

直到後來小花母親發現，每次沈男來家裡用餐時，小花就有摸自己下體的異常行為，經過仔細詢問，小花才吐露遭到變態叔叔猥褻。

警訊時，沈男坦承撫摸小花生殖器及臀部，但辯稱是小花表示下體搔癢，要幫她抓癢；檢方偵查時，沈男才認罪全部犯罪事實。小花氣憤地說，對沈男行為感到生氣。

法院審理，沈男犯行是利用小花對其信賴而不知反抗，沈男的猥褻行為，並未透過強暴、脅迫、恐嚇、催眠術等強制方式。沈男2次犯行，均在小花家中客廳有其他家人在場時，趁未注意到沈男與小花的狀況下趁機而為，2次猥褻各約39秒、30秒，持續時間均極為短暫，對小花性自主權侵害有限。

法官認，沈男所犯之情節，較刑法第224條之1之加重強制猥褻罪規範本欲處罰的行為態樣為輕，尚非不可憫恕，若對沈男以最低刑度，各罪仍須判處有期徒刑3年，顯有過重之虞，依刑法第59條規定，酌量減輕其刑。

法官考量，沈男坦承犯行，與小花及其父母達成和解，允諾賠償120萬元，並已給付完畢，並參酌察官、小花及父母的意見，為讓沈男得以維持正常生活，依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑5年，以勵自新。

法官日前依法簡易判決，沈男被依犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共2罪，各處刑1年7月，應執行2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起4年內，向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供240小時之義務勞務，及接受法治教育課程5場次。