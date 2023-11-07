中嘉股權案要查多久？立委要陳建仁一周內交調查報告 陳耀祥竟「出手」阻止 @ChinaTimes

外界關注三立入主中嘉集團上層股東，恐造成媒體壟斷；NCC（國家通訊傳播委員會）3日表示，近期將請相關當事人到會陳述。對此時代力量立委邱顯智7日於立法院質詢行政院長陳建仁，要陳建仁請NCC一周內提出中嘉股權調查報告，對此NCC主委陳耀祥直呼，「要求院長這樣的做法是違反法律」，NCC會盡快調查。

邱顯智表示，三立透過股通入主中嘉，從9月揭發到現在，NCC曾請中嘉上層股東到會說明，但股東們到現在不配合，業者不配合行政調查，請了2個月還是請不到，這樣還可以用限期改善來處理嗎？「業者已經視NCC為無物，都不甩NCC。」

陳耀祥則表示，如果股東都不到會陳述，等於他放棄陳述意見權利，還是會依照調查資料做最後決定。

邱再提到，宏泰集團透過公益信託「林堉璘宏泰公益基金」假公益、真投資，躍升成為中嘉第二大股東，對NCC的多項承諾恐陸續跳票。NCC還於3日發新聞稿表示，2018年宏泰基金是承諾規畫前5年不低於1.5億元、後5年不低於2.5億元（即該基金公益總額之10％）投入媒體識讀及媒體教育品質提升項目，查該基金已於2019年至2022年已履行2億6千餘萬元，尚符合2018年之承諾。

邱顯智痛批，宏泰公益信託所謂投入2.6億的媒體識讀，就是4年來台大獎學金的總額，領取獎學金的人，要寫一份媒體識讀報告，邱質疑，這樣就能當媒體識讀支出嗎？痛批宏泰公益信託把獎學金凹成媒體識讀支出，睜眼說瞎話，NCC還說符合，這就是放水。

陳耀祥說， 基本上來講只要符合媒體識讀概念，我們有問過獎學金目的，就是在培養媒體識讀。

邱接著說，「拜託陳建仁，請NCC一周內提出中嘉股權調查報告，另NCC兩周內提出附帶條款中，媒體識讀支出的調查報告」。陳建仁原已說出「好」，但陳耀祥突轉頭示意陳建仁緩下，並接著回答邱顯智，「這是個案我們在進行當中，你要求院長這樣的做法是違反法律，我們會尊重委員意見，會盡快調查，且沒有放水問題，倘媒體識讀沒做好會督促業者改進。」

陳耀祥表示，如果委員有媒體識讀的標準都可以提供討論，獎學金是否符合條件是認定問題，他並不是沒有支付費用。邱最後說，希望陳建仁清楚調查。