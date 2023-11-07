民眾黨主席柯文哲。（李奇叡攝）

台北大巨蛋取得使用執照，民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚和鍾佩玲今質疑，環境影響說明書寫明，應開設80公尺通道作為防災避難和人流疏散，但目前僅18公尺。對此柯文哲表示，此議題在大巨蛋工程會議中討論多次，結論就是20公尺便能因應疏散動能。

簡舒培今指出，大巨蛋南側忠孝東路通廊位於地下2層，於捷運板南線開設時預留80公尺，作為大巨蛋防災避難與人流疏散使用，可通往國父紀念館。她說，前市長郝龍斌曾以專簽方式決議忠孝東路地下通廊縮減成20公尺，遭環保團體抗議，前市長柯文哲2015年也曾批「絕對會死人」，沒想到柯2018年大轉彎，決議地下通廊原則設定為20公尺寬，超過20公尺部分不再規畫作其他用途，但柯對此卻完全沒有說明。

柯文哲對此表示，這件事涉及專業，「如果做100公尺，後面出口要做多少？」且還要預留機電設施的空間，所以100公尺沒辦法全部拿出來用。他表示，該議題在大巨蛋的工程會議中討論過很多遍，當時的結論就是20公尺，疏散的動能就夠了。

「這條沒問題啦、這條我有印象」，柯文哲強調，可以拿出來討論，一定有會議紀錄，他開的會議都有會議紀錄，這條一定有專家背書，這種東西還是要讓專業人士回答。

民眾黨主席兼總統參選人柯文哲7日召開記者會，針對少子女化問題提出10大方法。（黃世麒攝）

柯文哲說，此議題還涉及國父紀念館願意用多大的出口給市府，「大巨蛋當年很痛苦的地方是，中央跟地方也不是完全合作，那個國父紀念館是文化部管的」，他說，中央願意幫忙就不錯了，若要完全照他們的方法做，很困難。