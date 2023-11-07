三立入股中嘉系統台且持股27％，逃避政府監督，涉違反媒體壟斷條款。國民黨立院黨團今7日開記者會，痛斥NCC主委陳耀祥根本就是護航三立，甘願當三立的門神，三立不只已完成入股中嘉，還同意中嘉旗下12家有線電視，把三立財經台從88台移頻到48台，粗估每年獲利5、6億元。民進黨在野時高舉「反媒體壟斷」大旗，執政8年卻意圖讓三立一統天下？國民黨團要求陳耀祥必須下台。

首席副書記長李德維表示，NCC已經送到行政院4年的「媒體多元維護與壟斷防治法草案」，迄今仍石沉大海。2012年台灣記協舉辦了「反媒體壟斷大遊行」，11年過去了，現在媒體壟斷比過去嚴重，「陳耀祥這個主委是怎麼當的？」

李德維指出，2012年「反媒體壟斷大遊行」，當時的民進黨主席蘇貞昌稱，明確反對中嘉交易案，為尊重主辦單位，民進黨不以政黨名義參加遊行，鼓勵黨員以個人身分參與活動。請問現在的民進黨主席賴清德，你支持媒體壟斷嗎？你支持三立入主中嘉嗎？請賴清德公開表態，媒體是公器，不該是綠油油的一片。

藍委林為洲批評，NCC難道是閉著眼睛在審查嗎？讓電視台上下其手？不是說要反媒體壟斷嗎？新聞業者控制系統業者，然後讓系統業者換頻，放在最熱門的頻道，根據業界估算，每年廣告獲利超過5、6億元。林為洲請問NCC，有在把關嗎？無視委員會做出的決議嗎？NCC根本就是在當三立的門神，讓三立順利換頻。

林為洲認為，NCC完全失職，被抓到當三立的門神後，才小聲地說要介入了解，NCC主委陳耀祥根本就是失職、瀆職，難道不該下台嗎？「媒體多元維護與壟斷防治法草案」4年過去還躺在行政院，根本就是行政怠惰，行政院長陳建仁要不要道歉？還是本來就要讓綠媒統一全國從新聞內容到系統業者？讓三立一統天下？「陳耀祥下台吧！」

林為洲呼籲行政院在這個會期務必要將「媒體多元維護與壟斷防治法草案」送到立法院交通委員會審查，讓反媒體壟斷法制化，不要再用所謂的附帶條款或是決議，約制媒體和系統業者之間的上下整合、壟斷，不再存在「非經本會核准」的灰色地帶。

林為洲也認為，明年政黨輪替之後，NCC要打掉重練重新組合，讓獨立機關完全不用聽命執政黨的機制，成為名符其實的獨立機關。