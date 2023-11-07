親民黨主席宋楚瑜日前推出新書，並宣布親民黨將重返國會，力拼3至4席不分區立委。親民黨7日發布新聞稿表示，為備戰年底不分區立委大選，將延攬台灣環保文教基金會副秘書長、前國民黨文傳會副主委胡文琦擔任發言人一職；另外，親民黨不分區前立委陳怡潔，也將協助媒體、發言相關工作。

親民黨表示，許多廣大卻被漠視的眷村子弟、軍公教及農工階級，對於國民黨候選人侯友宜較不熟悉，且對民進黨也失去信任，未來親民黨重返國會的目標，要當大家的代言人，這次聘請的胡文琦，具有多元背景，是親民黨不可或缺的重要人才。

親民黨7日發布新聞稿表示，為備戰年底不分區立委大選，將延攬台灣環保文教基金會副秘書長、前國民黨文傳會副主委胡文琦擔任發言人。(翻攝胡文琦臉書)

胡文琦曾參選過新北市永和區的議員初選，親民黨指出，學經歷背景從政治、戰略、企業及綠色永續都有涉略。不僅了解眷村、軍公教及農工階級的心聲，還是兩岸外交及民生問題，胡文琦皆可以快速掌握，並讓人民了解親民黨的主張。

胡文琦指出，他出生眷村，所以知道眷村的需求，軍公教的年金改革，也應該重新檢討，許多的政策，應該有更多的討論，眷村子弟、軍公教及農工階級，不該是執政黨漠視的族群。

胡文琦說，他長期以來對親民黨主席宋楚瑜的兩岸主張及治理經驗感到敬佩，兩週前他也應邀出席「公門好修行」新書發表會，經深談後，決定接受邀請，擔任親民黨發言人工作，希望自己的多元背景，能夠讓更多的族群一起支持親民黨。

此外，親民黨不分區前立委陳怡潔，也將協助媒體、發言相關工作。陳怡潔曾任第8、9屆立法委員，陳怡潔曾被公督盟評選為最優秀黨團幹部，在立法院的表現非常優異，希望借重其材，讓親民黨能重返國會。