一名女子昨（6）日在好市多內湖店採買，捕獲野生知名作家謝哲青，兩人在賣場內合照，她開心地說「我好幸福」，大讚謝哲青很親切，將合照PO上網，羨煞一票女網友，「逛賣場竟然可以遇到行走的百科全書。」

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨下午到好市多內湖店，發現知名作家謝哲青也在採買，同行朋友慫恿她去合照，謝哲青沒有拒絕，她大讚本人很親切，直呼「我好開心、好幸福。」

圖文讓一票女網友眼冒愛心，紛紛留言，「我也好喜歡他，知識淵博，行走的百科全書」、「可以在賣場遇到一本會走的百科全書，也是不容易」、「哇，羨慕！我也好喜歡他」、「欣賞知性的謝哲青」、「竟然！整個讓人羨慕啊」、「太羨慕了！我也好想遇到他。」

謝哲青是台灣作家、文史工作者、旅行家等，同時也是電視節目主持人，他所主持的《青春愛讀書》節目，榮獲第51屆金鐘獎最佳教育文化節目獎，學問淵博的形象深受不少人喜愛，因此又有行走的百科全書封號。