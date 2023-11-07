行政執行署宜蘭分署日前舉行基隆區不動產法拍會，進入第三拍的暖暖水岸豪宅及安樂區的空屋，都有許多民眾洽詢，也順利賣出。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

法務部行政執行署宜蘭分署昨天（6日）舉辦基隆地區不動產拍賣會，已經進入第三拍的暖暖水岸豪宅，以及安樂區空屋的地上權，都順利賣出。宜蘭分署強調，這次法拍有兩張標單是首度以通訊投標，顯示競爭的激烈。

宜蘭分署每月初都會舉行基隆地區的不動產拍賣會，這次最吸引人的是基隆市暖暖區一處水岸豪宅進入三拍，底價相較一拍下降2300萬元。另外，這次也有一處安樂區空屋的地上權，以30萬元的底價進行首拍，都吸引不少民眾詢問及投標。

在暖暖區水岸豪宅部分，由於已經是第三次法拍，底價已大幅下降。但因為建物面積較大，也附帶5個地下平面車位，總價仍高達4090萬元，雖然有不少民眾探詢，但也始終沒有人下標。不過，由於原屋主將該建物抵押給某租賃公司，該公司便以抵押權人身分，在6日的拍賣會中，以底價將這個物件收下。

據了解，由於該建物目前仍有人居住，該建物係屬「非點交物件」，後續得標者還需自行與現在住在該建物裡的人溝通。

另外，在同一個社區裡，還有另一個位於5樓的建物，建物面積約為42坪，格局為三房一廳、2套衛浴設備，還有前後陽台，並附帶一個地下一樓的機械車位。雖然一樣是第三次拍賣，過程中也吸引不少民眾洽詢，但因為三拍底價仍高達1142萬元，民眾私下透露，打算等底價降至千萬元以下，才會考慮投標。

這次拍賣會中，還有一處位於安樂區新西街的21坪空屋，因為且未辦保存登記，位置就在國有地上，雖然是首拍，但底價卻僅有新台幣30萬元。未料，這個物件卻吸引了來自各地共11組人馬投標，其中還有2張是基隆區不動產法拍首見的通訊標單，最終也以71.9萬元拍定。

宜蘭分署定期於每個月第「一」周星期「二」下午「三」時於宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會，聯合拍賣會前一日，則會於宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱「分署官網」或「法務部行政執行署拍賣公告查詢系統」相關拍賣訊息。