針對少子女化議題，柯文哲今舉辦政策記者會，拋出10個面向的政見。（李奇叡攝）

針對少子女化議題，柯文哲今舉辦政策記者會，拋出10個面向的政見，其中包含延長產假、代理孕母入法等，他也主張，政府將提供懷孕婦女「好孕補助金」5萬元，孕期滿三個月即可請領，每生育一位新生兒後更有10萬元養育津貼。

民眾黨表示，2020年開始，台灣人口已連續三年死亡交叉，進入「生不如死」的情況，台灣去年生育率在全世界僅略高於南韓，僅剩0.8，根據國發會推估，台灣再不有效提升生育率，至2070年台灣人口恐將減半，高齡化與少子化夾擊的高扶養比，將加重整個社會與年輕人負擔。按現在的生育率推估，2070年台灣新生兒恐不到5萬人，只剩今年的三分之一。

柯文哲認為，少子化已成台灣國安問題，造成國家產業失衡、企業缺工、各級學校招不到人面臨廢校，這不單只是補助大學學費就能解決。從統計數字上看，台灣有偶生育率自2000年1.117上升至2022年1.525，然而全國總生育率卻逐年下降，原因就出在結婚對數太少，不婚甚至晚婚，導致出生人數逐年遞減。

針對少子化問題，柯文哲首先宣示將於行政院成立「人口發展委員會」，由於少子化問題涉及不同部會，如教育部、衛生福利部、勞動部等，需要建立溝通平台使政府分工合作，並結合跨部會資源統合政策解決問題。

為體貼育兒父母需求，減輕家庭育兒負擔，柯文哲主張政府將提供懷孕婦女「好孕補助金」5萬元，只要孕期滿三個月即可請領，每生育一位新生兒後更有10萬元養育津貼。

在友善生養環境部分，柯文哲表示，台灣許多托育中心下午很早關門，對雙薪家庭較不友善，故主張增設公立幼托機構，提供父母多元托育及臨托服務，並提供區域化的服務增加彈性，減緩趕下班接送的困擾；同時也要提升公立幼托教師及人員薪資，提高幼托就業環境品質；另外，也將育兒家庭五歲以下每胎減稅12萬的福利，直接加碼延長至12歲。

法規面部分，柯文哲說，要修改現行不合時宜的法律，以產假為例，現行勞工產假為連續8周（包含例假日），而國際勞工組織建議之產假為14周，全世界更有超過半數國家的勞工產假為14周，柯文哲認為產假天數應逐年調整延長，以增加至10周為目標，最終達到接軌國際14周標準。

柯文哲表示，許多女性拚事業不敢生子，擔心產後無法返回原職，因此要全力打造貼心職場環境，保障婦女產後回歸原職或提供工作多元選擇、政府將提供租稅優惠鼓勵企業設置托育場所，並提供彈性或遠距工作方式。

柯文哲也說，將提供育兒家庭居住福利，如購屋補息，提供首次購屋育兒家庭8至9成低利房屋貸款，由政府吸收前三年利息、以及每月提供每戶6000-8400元的租金補貼和優先入住社會住宅等，讓年輕人敢婚敢生。

柯文哲在會上提出「落實女性身體自主權」的主張，他說，由於近年來國人晚婚晚生，許多婦女選擇凍卵，但台灣法規卻限制取卵需先結婚，柯文哲承諾台灣民眾黨將率先推動修法，解除取卵法規限制，並將代理孕母納入人工生殖法，以完善管理，既能保護代孕者的權利、也能兼顧委託方之權益及新生兒健康，協助不孕家庭圓夢。

最後，為鼓勵更多友善育兒的好點子，柯文哲將由行政院提撥百億專款，建立友善生養計畫的縣市模範區，創立友善結婚、懷孕、生育、托嬰的環境示範區，再進一步推動至全國，提升生養環境品質。

有媒體提問，針對少子化危機，國民黨總統參選人侯友宜也提出生第三胎要提供家庭補助100萬的政策。柯文哲認為政策跟制度要合理，並非錢愈多愈好，否則只是淪於大撒幣。

而針對凍卵是否提供補助，柯文哲認為當前應該先解決法律問題，解除女性需要結婚才能取卵的限制，健保署後續才能依循法律決定哪些得以納入健保，落實女性對身體的自主權。