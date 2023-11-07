韓國首席美男樂團FTISLAND近期宣布，即將在2024年2月18日台北流行音樂中心帶來新的「2024 FTISLAND LIVE ‘HEY DAY’ IN TAIPEI」演唱會，演唱會門票將於 2023年11月11日中午12點開賣。這次的福利包括在2024年1月24日前購票者，有機會使用1元加購親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等。

2007年6月7日於韓國出道的FTISLAND，今年迎來出道16周年，今年9月推出第9張迷你專輯《Sage》時，表示他們藉由這張新專輯，把FTISLAND的各種音樂類型都完整的呈現出來。新專輯《Sage》表述「走向更寬廣的世界，明智地走屬於自己的路吧」這一理念，是他們想為生活在這一世代的人們加油打氣，藉由新作品來傳達的訊息。

其中〈Rising Star（With G.O.P）〉是FTISLAND擔任偶像樂團選秀節目《THE IDOL BAND》的製作人時，於總決賽環節為他們帶領的樂團所寫的新歌，重新詮釋的版本也在此次FTISLAND新作《Sage》中收錄，台北演出時會展示什麼樣子的歌曲，粉絲多多期待。