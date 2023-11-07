中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯先前傳出，被民眾黨鎖定提名為不分區立委，引來民進黨猛攻。對此，國民黨台中市立委參選人廖偉翔表示，他支持陸配應有參政權，因為她們人數眾多，有1個人幫忙在立院發聲，其實不無道理，他更提到，總統蔡英文曾說自己是中國人，民進黨新住民委員會委員寧家榮過去是共產黨員，民進黨總統參選人賴清德應停止造謠、抹紅。

廖偉翔昨（6）日在臉書發文稱，無論是不是陸配，任何人只要領中華民國的身分證並符合法規，就有依法參選的權利。針對徐春鶯遭攻擊一事，他質問民進黨和賴清德，為何總要在國家製造敵人、分化不同族群？並痛批，賴清德抹紅徐春鶯是共產黨員，完全是「副總統級」的造謠。

廖偉翔指出，儘管與徐春鶯不同黨，但絕對支持她合法參政的權益。他反問，1個人過去做了什麼，難道就可以代表他現在是什麼樣的人？民進黨稱徐春鶯過去唱歌頌大陸前領導人毛澤東的歌，所以現在不能選，那蔡英文過去曾聲稱自己是中國人，現在又憑什麼當總統？此外，寧家榮過去是共產黨員，「你們怎麼又默不作聲？」

廖偉翔指出，台灣的陸配約有38萬人，若再加上親屬，則有超過100萬人，有1個人幫這些人在立院發聲，其實不無道理。不過，依現行法規規定，取得國籍10年以上的陸配雖然可以參選，若是勝選，《國籍法》和《公職人員任用法》卻規定，要放棄國籍才可任職。但因陸配無法放棄原國籍，所以確實剝奪了勝選後就任的權益，讓她們空有被選舉權，卻沒有選舉後可以就職的「勝選權」。

廖偉翔質疑，既然大陸都有方針吸納我國的叛逃者，為什麼我國不能有方案，接受對岸對民主有嚮往，甚至想參與民主制度的人？