蔡英文總統7日接見金商獎得獎人。（總統府提供）

蔡英文總統今天接見金商獎得獎人，承諾在快速變動的國際情勢下，政府會持續投入預算，協助中小企業升級轉型，強化國內產業及投資環境，讓每一顆珍珠能越擦越亮。也期盼業者未來能繼續和政府攜手合作，因應變局，讓我國經濟發展越來越好。

「112年中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良老店、菁英老店、台灣餅得獎人」今天由商業總會理事長許舒博率領，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文肯定得獎人都是各行各業的傑出代表，有著優良的商業信譽，在企業經營上也持續推動技術創新，更善盡社會責任，和政府攜手帶動整體經濟的蓬勃發展。這幾年，由於大家的努力，讓台灣在歷經一場全球百年大疫之下，我國平均經濟成長率仍可高於全球平均值。

她感謝外商朋友對台灣市場的高度重視，擔任我國與外國企業經貿合作、文化交流的重要橋梁，並適時提供寶貴意見，協助台灣打造更合適的投資環境。也感謝優良駐台商務單位的努力，促成雙方國家各項重要的經貿交流，增進彼此情誼，共創繁榮。

蔡英文指出，今年獲獎的「優良商人」，除創造進出口貿易的實績外，許多得獎人也都展現對綠色經濟的重視，建設綠建築廠房，並推行綠色製程和綠色採購，積極帶領產業轉型，邁向國際「淨零轉型」的目標。

她提及，在產業轉型的過程中，這次「優良老店」、「菁英老店」及「台灣餅」的得獎店家，不僅受到許多台灣人和國外觀光客的喜歡，也肩負傳承傳統手藝的使命，同時融入創意，創造新的商機。

蔡英文表示，今天得獎的企業，每一個都深耕台灣，也深入我們的日常生活。大家所經營的企業，都是台灣社會中一顆顆珍貴的珍珠。在快速變動的國際情勢下，政府會持續投入預算，協助中小企業升級轉型，強化國內產業及投資環境，讓每一顆珍珠能越擦越亮，經營得越來越好。

她也期盼大家未來能繼續和政府攜手合作，因應變局、站穩腳步，共同建立更溫暖、堅韌的台灣，也讓台灣的經濟越來越發展。