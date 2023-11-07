紐約大都會的新任總教練呼之欲出，大聯盟記者在球團證實前搶先報導，43歲的洋基首席教練曼多薩（Carlos Mendoza）將前往大都會執掌兵符！這是大都會新任棒球總裁史提恩斯（David Stearns）做出的第一個重要人事布局，直接向他們的鄰居下手，也是曼多薩首度執教大聯盟球隊。

曼多薩年輕時在巨人、洋基打過10多季小聯盟，退役後帶領洋基的小聯盟與球季聯盟長達10年。2019年洋基總教練布恩（Aaron Boone）為了防止曼多薩被挖角，將他升為首席教練。每當布恩與主審吵架被趕出去，代替他指揮全軍的就是曼多薩。可以說曼多薩當教練的經驗豐富，只是沒有帶領過大聯盟球隊，幾年前洋基的世仇紅襪也考慮過聘請曼多薩來執教。

大都會原先看中的新帥人選是康索（Craig Counsell），沒想到小熊以破天荒的5年4000萬美元合約（新台幣12.8億元）從宿敵釀酒人手裡挖走了康索。美媒《紐約郵報》引述某隊高層的看法：「他們瘋了，為了一個沒拿過冠軍的總教練而破壞市場行情。」傳言大都會也是準備出手爭搶大谷翔平的球隊之一，他們上季勇奪101勝，今年慘跌至75勝87敗。