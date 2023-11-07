一名大陸四川成都著名寺廟的張姓住持，在2020年購買家具時，認識一名賣紅木家具的女直播主，事後竟然偷偷發生不倫關係，直播主丈夫得知後，得知兩人前往飯店開房，竟事前偷偷裝設針孔，拍下兩人性愛影片後，遭到女直播主夫妻勒索200萬人民幣(約884萬台幣)勒索，但該對夫妻需索無度，住持氣得報警，因此報警逮人，目前該對夫妻也遭到起訴。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，蔡姓女直播主與丈夫平時一起在網路上開直播銷售紅木家具；2020年底，一名在成都當地有名寺廟擔任住持的張姓男子，前往女直播主店家選購紅木家具時認識女直播主。

未料張姓住持女女直播主竟暗通款取交往，不久後姦情曝光，直播主丈夫情緒崩潰，於是暗中跟監調查兩人行蹤，某次得知2人相約的飯店開房後，竟然事先前往房間內裝設針孔，拍下兩人性愛畫面。

事後丈夫拿著影片向張姓住持勒索，由於張姓住持管理的寺廟財富不少，住持擔心曝光，支付了200萬人民幣（約新台幣884萬元）給丈夫封口費；但事後夫妻食髓知味，又陸續索討約320萬人民幣（約新台幣1416萬元），氣得張男乾脆直接報警。

根據檢察院調查，錢男夥同妻子蔡女敲詐勒索財物320萬人民幣，以敲詐勒索罪追究刑事責任，而在共同犯罪中，錢男是主謀，蔡女為共犯，應從輕、減輕處罰。