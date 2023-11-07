國民黨立委林為洲（左）、國民黨立法院黨團首席副書記長李德維（右）。（圖擷取自林為洲臉書直播）

藍白合陷僵局，令雙方不少立委參選人感到焦慮，國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人李明璇昨（6）日表態，歡迎民眾黨總統參選人柯文哲幫她站台。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維呼籲藍營小雞不用太躁進，「國民黨是個團體，要打團體戰，而不是個人秀」。

國民黨立法院黨團今召開「中嘉交易案，NCC還要查多久？」記者會，並在會後開放媒體提問。針對李明璇表態歡迎柯文哲站台一事，國民黨立委林為洲認為，尊重黨中央規定，但他認為上面沒有合作，下面要合會有難度。

林為洲進一步指出，若國民黨小雞找柯站台，侯勢必也會去站台，而選舉會喊「凍蒜」，總不能在藍白不合之下還喊柯文哲「凍蒜」，若沒喊「凍蒜」，柯文哲去站台的意義是什麼？林為洲強調，最好是上面的總統層級有合，立委也能順理成章的合作。

李德維則說，總統層級沒有合作，立委選舉要合也有實際執行上的困難，包括國民黨提名人的造勢場合，若邀請其他黨的參選人，恐影響藍營本身的基礎，尤其也牽涉不分區立委的政黨票、總統選票等問題，此外，若小雞自行邀請其他黨的參選人，也恐影響本身在國民黨內的基礎。

李德維直言，搶佔媒體版面、講些特殊的話，這是現在的流行作法，但他認為，黨中央最終會有整體規劃，希望小雞不用太躁進，依照黨中央規劃，「國民黨是個團體，所以我們要打團體戰，而不是個人秀」。

至於侯友宜是否該先找副手？如找韓國瑜搭檔？林為洲說，第一個要尊重韓國瑜意願，第二個是藍白合還在進行式，「這禮拜是最後時間」，也要做最壞打算的準備，侯辦應該有他的規劃，萬一合不起來，副手要準備好，總要拍拍照，開記者會，講理念講想法，總要幾天時間，這禮拜最關鍵，還是不要放棄，繼續努力。