泰迪羅賓則飾演謝安琪的父親，父女兩感情超不合。（華映提供）

香港電影《4拍4家族》由新銳導演賴恩慈執導，由香港歌壇天后謝安琪及鬼才監製泰迪羅賓主演，並集合天才小鼓手陳諾霆及歌壇新秀Anna HisbbuR共同演出。謝安琪拋開歌手形象，特別染了一頭毛燥的金髮扮演熱愛搖滾樂的師奶，還發揮音樂長才，為電影創作了一首歌曲，她笑說：「拍攝《4拍4家族》，一次滿足了演戲和唱歌的慾望。」

謝安琪回憶說：「在2013年時，泰迪羅賓邀請我演出電影《末日派對》，但我們沒有對手戲，這回才是真正的第一次合作，還要扮演超級不合的父女，我一見到他就臭臉。」謝安琪透露和泰迪羅賓自10年前的合作後，一直維持好交情，「我常傳我小孩的影片給他看，他可說是看著我的小孩長大的。」

謝安琪為了電影完全拋開歌壇天后的形象，不但染金了一頭長髮，弄出毛燥亂髮的模樣，畫上超濃眼線，化身成搖滾師奶，不抽煙的她還挑戰了抽煙鏡頭，更要詮釋一面養兒子，一面想圓自己的音樂夢想的辛苦，她笑說：「這個師奶為了養家，還不時打扮成米奇人偶賺錢，真的是很有趣的演出。」

而謝安琪和演員老公張繼聰結婚多年，育有一子一女，全家人都出席首映會，力挺她暌違10年的大銀幕演出，張繼聰現在是香港最紅綠葉，作品不斷，去年憑電影《窄路微塵》獲得了金馬獎及香港金像獎最佳男主角的提名，實力獲肯定，他特別看了電影的初剪版本，對太太的演技大感驚艷，「沒想到我太太在我面前隱藏了那麼多，無聲無息的，原來是個演技高手。」讓一旁的謝安琪笑彎了腰說：「這才是驚喜，夫妻之間才有新鮮感嘛！」電影10日在台上映。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。