民進黨主席暨總統參選人賴清德今（7）日公布競選總部組織架構團隊，賴清德強調，為了達成贏得這場選舉的目標，競選總部組織也必須再強化，因此網羅黨內、黨外人才一起打拚，確保這場選戰的勝利。

賴清德今宣布競選總部主任委員由前立委姚立明擔任、榮譽主任委員邀「護國院長」蘇貞昌擔綱，並授贈總部核心幹部致勝球，期許投出關鍵致勝一球。

賴清德致詞，身為民進黨主席及提名的總統候選人，肩負著國家持續進步的責任，於是在立法委員的提名上，秉持著民主大聯盟的精神，跨黨派、跨世代、跨領域結合台灣社會的民主力量，以爭取人民最大的支持。

他說，為了達成贏得這場選舉的目標，競選總部組織也必須再強化；他特別介紹，競選總部榮譽主任委員邀請「護國院長」蘇貞昌擔綱，倚重蘇從政數十年，在地方與中央都深得人民稱許的經驗和實力。

至於競選總部主任委員，他說，邀起姚立明擔綱，且感謝姚立明在衡量家事與國事以後，為了台灣的未來，願意勇敢承擔。在這場選戰中，有了得力戰將，團隊一定可以得到冠軍，讓台灣成為未來民主世界的MVP。

賴清德說，民進黨的存在就是為了台灣的生存發展，過去幾十年很榮幸可以和人民並肩作戰，民進黨很珍惜這段共同打拚的歷史，也很感謝台灣人民的信賴。

賴清德也細數，蔡英文總統執政這幾年來，兩岸穩健發展、深獲國際社會肯定；外交推動民主自由人權價值，讓台灣結交更多國際好友；國防自主、對美軍購，強健台灣國防力量；總體經濟在全國人民努力下，台灣已是全世界第21大經濟體、第18大貿易國。

姚立明進一步表示，就他的了解，賴清德總統自4月被提名參選至今，整個團隊對選舉的組織架構、選舉的策略設計、治國理念的構思等都很成功，獲得多數選民肯定，並在民調上獲得正面的回應。

他指出，他選在這個時間參加競總團隊，如同棒球賽已經打到九局下，已經領先3分了，上場的救援投手只有一個任務，「就是不要失分，絕對不要讓對手追平」，期許團隊按照現在的競選節奏持續下去，他願貢獻自己的力量一起打拚。