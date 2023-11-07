頭份市立游泳池因遭逢新冠疫情影響關停業，原本承包業者要求解約退場後，頭份市長羅雪珠與團隊重新規畫營運方向，並獲縣長鍾東錦全力支持，決定要將游泳池轉型為多功能複合式全民運動館，縣府工務處並規畫改設羽球場、排球場、桌球場及兒童遊戲區以及多功能活動區，以符合更多市民不同運動需求。

頭份市立游泳池經營多年，但因逢新冠疫情，自2020年起即告關門停業，原有承包業者因不堪停業造成虧損，因而向市公所要求解約退場，頭份市長羅雪珠曾一度想讓游泳池起死回升，還安排赴新竹取經，研議改成游泳池增設SPA等設施，但仍因市民使用游泳池範圍有限，無法讓游泳池原有場地發揮最大功能。

羅雪珠經廣泛蒐集鄉親建議，並在縣長鍾東錦全力支持下，改由縣府負責規畫重建方向，經過縣府工務處蒐集相關資料後，決定打造轉化成室內多功能運動中心，來滿足市民鄉親多樣的運動需求，縣府細部規畫並於日前出爐。

羅雪珠表示，頭份市立複合運動中心未來將規畫包含了6座羽毛球場和4座排球場，另有8座桌球區，一個兒童遊戲區和多功能活動區。此外，改造工程並將新增空調、照明和監視器等現代化設備，以確保運動中心的舒適度和安全性。

頭份市公所指出，改建工程已由苗栗縣政府工務處代辦，規畫設計監造標已在今年8月決標，目前正由廠商積極規劃和設計中，預計全部工程將在2025年11月完工，完工後，縣府將把新的運動中心移轉給市公所營運管理，多功能運動中心將為頭份市民提供一個舒適、安全、寬敞且多元化的運動場所。