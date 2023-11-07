雙11購物節即將到來，民眾充滿期待想要購物的同時，詐騙集團也摩拳擦掌，準備讓消費者掉入詐騙的陷阱。新竹市警一分局找來20歲樂天女孩、啦啦隊女神熊霓擔任識詐宣導大使，提醒民眾網購要選正規平台，使用安全交易機制，切勿點擊陌生連結或私下與賣家交易。

新竹市警一分局指出，今年新竹市受理的詐欺手法前3名分別為「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」，網購詐騙十分常見，尤其雙11購物節即將到來，特別邀請熊霓擔任識詐宣導大使，一同錄製宣導短片，希望在雙11購物節來臨前，讓更多民眾了解，避免成為網購詐騙的受害者。

警方說明，詐騙集團常利用一頁式廣告，販賣當前最新款的限量商品，如球鞋、名牌包等等，利用聳動的字眼像是「限時特賣」、「倒數計時」等，且優惠價格明顯低於一般市售的價格來吸引消費者，並要求利用通訊軟體私下聯繫交易，使民眾匯款後，等不到訂購商品或賣家帳號消失等詐騙情形發生。

警一分局長簡彥匡表示，這次希望藉由啦啦隊女神「熊霓」的高人氣，將識別詐騙的觀念傳遞到不同族群，未來也將會持續透過各種場合、活動及宣傳管道，進行識詐宣導，期盼能透過各項宣導作為，讓民眾更加了解現行常見的詐騙手法，建立反詐騙的正確觀念，強化自我防衛意識，免於遭到詐騙的危害。