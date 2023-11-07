黃偉晉在香港演唱會上收到胸罩，當場傻住。（重星音樂提供）

黃偉晉日前進軍香港舉辦個唱。（重星音樂提供）

黃偉晉出道12年首度進軍香港舉辦《CreaLife Live Tour》專場演唱會，一連兩天（4、5日）在香港東華三院東蒲胡李名靜體育館開唱，他也成了新場館開張後第一位開唱的男歌手，2天共吸引超過2000名粉絲力挺。他入境隨俗苦練粵語歌〈世一〉，並加碼獻唱〈一人之境〉，讓香港粉絲嗨翻天，甚至有女粉絲熱情地將胸罩丟上舞台，受寵若驚之餘，他也神回應：「可是我不是饒舌歌手耶！」

黃偉晉一開場以迷人又溫暖的嗓音演唱〈日安日安〉揭開序幕，並用流利的粵語向全場問好：「香港的朋友，你們吃飯沒了啊？」接連帶來〈房間裡的雲〉、〈好累〉等一連串歌曲，吸引粉絲一起大聲合唱，沒想到當他唱完〈還不想睡〉時，台上就發生緊急狀況。

原來他臉上狂冒汗，導致雙眼皮貼快掉了，他急忙呼救：「我覺得我的雙眼皮貼快要掉了，有人要上來救我嗎？允許！」化妝師立刻上台救陣，他在台上邊貼邊說道，過去剛出道時因為沒貼雙眼皮貼，所以照起像來都長得呆呆的，可是貼上雙眼皮貼之後，他用誇張的神情說：「OH My God！」還不忘分享Before與After大小眼的差異，逗得台下的粉絲們全笑歪。

演唱會第二天也有意外驚喜，有粉絲知道他愛吃洋芋片，不時將洋芋片拋上台，但最令他驚訝的是，竟有熱情女粉絲將胸罩丟上舞台，這是黃偉晉第一次在演唱會舞台上收到胸罩，他不改幽默本色裝作一副不愛的樣子，笑回：「我不是饒舌歌手耶！」還開口作勢RAP了一小段，狼人殺好友們雨婷、艾莉兒、林亭翰、龔言脩、冠宇也專程赴香港演唱會力挺。

演唱會尾聲，黃偉晉寫下一小段話想要與香港的粉絲分享，他真心真意說道：「謝謝香港的朋友，讓我知道還有一群人支持著我、喜歡我的音樂，讓我知道我是歌手黃偉晉，真的很珍惜在台上唱歌給你們聽的每一個機會。」語畢又不捨落下男兒淚，最後在〈背光旅行〉大合唱中，演唱會畫下完美的句點。