世界客商大會。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦與縣府團隊11月2至4日應邀出席客屬總會東莞市客家商聯誼會及第六屆世界客商大會活動，與世界客商交流互動，建立溝通連繫平台，並推介客家文化、觀光休閒及產業投資等，歡迎大家造訪苗栗、投資苗栗。

苗栗縣府指出，客屬總會東莞市客家商聯誼會2010年成立，今年適逢13周年慶，是世界客屬總會分會之一，也是第一個在大陸成立的客家商會，除促進兩岸客屬鄉親交流互動，促進商貿合作外，也積極參與公益活動，發揚客家文化與推廣客家母語，是台商重要社團之一。

另外，｢世界客商大會」是知名客家商會，2009成立至今，每二年在廣東梅州舉辦大會，第六屆大會因疫情影響延至今年舉辦，共有來自世界各地100多個國家和地區客商代表等千人與會，弘揚客商精神，加强經濟文化互動，眾商雲集，盛況空前。

鍾東錦參與盛會，與客商、企業家齊聚一堂，相互交流汲取經驗，建立文化經貿溝通管道，並接受中央廣播電視總台、梅州日報、梅州電視台及蕉嶺電視台等媒體訪問，希望提高苗栗能見度，吸引更多旅客來深度體驗苗栗的慢魅力，招商引資進駐苗栗，帶動觀光產業發展。

鍾東錦受訪表示，客商遍布世界各地，除加强經濟文化互動，借鏡學習外，客家宗親心連心一家親，在相同語言、文化、風俗習慣的深厚基礎下，因交流而融合而強大，期盼大家攜手打拚，一代接一代發揚客家語言及文化，共創客家未來榮景。

鍾東錦說，苗栗是客家大縣，文化觀光、休閒旅遊資源豐富，將慢活視為永續宜居的新地標，在台灣唯一國際認證的雙慢城及慢魚優勢下，結合在地的美人湯溫泉、鐵道自行車、客家美食、優質水果、綺麗優雅的休閒農場、繽紛的桐花季、木雕及陶瓷藝術節饗宴、客家節慶活動，更有撫慰人心的白沙屯拱天宮媽祖遶境，讓多元旅遊元素完美結合，努力打造一個具有｢慢實力」和｢慢價值」的城市品牌，同時他也積極招商，用心打造友善投資環境，歡迎更多企業進駐苗栗及台商鮭魚返鄉，開啟合作契機，創造利多商機。