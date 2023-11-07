台中市大里區爽文國中與興大附中周遭人行道路面因年久失修、樹木竄根等凹凸不平，立委何欣純（左二）邀集相關單位前往會勘，爭取合計逾6000萬經費改善通行環境。（潘虹恩攝）

台中市大里區爽文國中與興大附中周遭人行道路面因年久失修、樹木竄根等凹凸不平，立委何欣純（右二）邀集相關單位前往會勘，爭取合計逾6000萬經費改善通行環境。（潘虹恩攝）

台中市大里區興大附中周圍通行步道因樹木竄根嚴重，路磚破碎不平，而爽文國中周遭通行步道則因使用多年路面高低不平，不少學生或民眾行經不慎跌倒，立委何欣純7日邀集相關單位共同會勘，內政部國土管理署長吳欣修允諾盡速核定協助改善。

興大附中與爽文國中是在地重要學區，人口稠密，每日行經車流、人流多，為了改善校園周邊道路與通行環境，何欣純7日邀集內政部國土管理署、市府及大里區公所等單位，先後到爽文國中、興大附中實地會勘，爭取道路環境改善經費合計逾6000萬，期望降低易肇事路口、校園周邊交通事故發生的機率。

台中市大里區興大附中與爽文國中是在地重要學區，人口稠密，每日行經車流、人流多，人行道路磚因樹木竄根破碎、凸起。（潘虹恩攝）

爽文國中校許志瑋指出，學校目前有1600位師生，每日上、下學兩時段師生加上接送家長，1日通行人次合計恐高達1萬，社區居民也常運用晚間及假日在外圍散步、運動，使用率高。然而周遭人行道建設至今已24年，長期使用加上樹木竄根隆起，乍看之下不算嚴重，走起來卻能直接感受到路面忽高忽低，感謝委員爭取經費進行整體改善。

興大附中校長陳勇延也表示，學校周邊人行步道年久失修，樹木竄根隆起，但周遭出入人口眾多，校方也常擔心學童或鄰近父老通行安全，感謝委員協助。

何欣純表示，爽文國中附近人口稠密，興大附中周邊人潮聚集、商圈店家林立，此次針對爽文國中周邊與西側永隆路改善長度約1175公尺，興大附中周邊東榮路約530公尺，期盼提升道路平整度、人行道、街道景觀外，更要建置無障礙行人空間、提升環境品質，保障用路人安全。

吳欣修允諾盡速核定協助改善，他說，爽文國中周遭人行道路況大致不錯，但有破損需要修整，而興大附中則是樹木竄根更為嚴重，鄰近仁愛醫院周遭路口也需改善，兩者都有改善必要，國土管理署會支持，希望兩方案一併改善能完善大里地區行人安全。