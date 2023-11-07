軟體銀行集團投資的共享辦公室產業WeWork歷經大起大落，重塑全球的辦公室產業，在押寶企業會使用更多共享辦公空間的豪賭黯然收場後，今天在美國聲請破產保護。

路透社報導，WeWork聲請破產，意謂投入數十億美元且擁有WeWork約60%股份的軟銀（SoftBank Group）承認WeWork無法繼續生存，除非在破產流程中重新協商價格昂貴的租賃契約。

由於租金昂貴，加上企業客戶因員工在家上班而取消訂單，WeWork獲利困難，2023年第2季，其營收就有74%用於支付租金。

根據破產聲請，WeWork申報資產債務估計為100億至500億美元。

在創辦人紐曼（Adam Neumann）領導下，WeWork一度成長為美國最有價值的新創企業，估值470億美元。它吸引包括軟銀和創投公司Benchmark在內的藍籌投資人挹注資金，也受到摩根大通（JPMorgan Chase）等華爾街銀行歡迎。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1121107